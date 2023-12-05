В Раде пугают "ужасными последствиями" от принятия законопроекта Зеленского по контрабанде 

Верховная Рада на пленарном заседании 8 декабря намерена рассмотреть во втором чтении законопроект №5420 о криминализации контрабанды.

Об этом сообщил член фракции "Голос", первый заместитель главы финкомитета Рады Ярослав Железняк.

При этом, по словам Железняка, законопроект, в случае принятия, будет иметь "ужасные" последствия.

"В эту пятницу будут пытаться протащить (законопроект - ИФ-У) №5420 о криминализации контрабанды. В таком виде, как сейчас, законопроект превратит в ужас работу сразу всех: таможни, правоохранителей и бизнеса... И не верьте в сказки о том, что именно в таком плохом виде – это требование ЕС", – написал парламентарий в своем Телеграм-канале во вторник.

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Напоминаем:

Законопроект №5420 внесен в Верховну Раду президентом Владимиром Зеленским.

На криминализации контрабанды в Украине настраивает Европейская комиссия.

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Законопроект №5420 определяет контрабанду как действия, направленные на перемещение через таможенную границу Украины вне таможенного контроля или с сокрытием от таможенного контроля товаров.

Законопроект предусматривает пороги уголовной ответственности за контрабанду: 100 необлагаемых минимумов доходов граждан и 50 необлагаемых минимумов доходов граждан от цены предмета контрабанды соответственно.

Законопроект о криминализации контрабанды №5420 Рада одобрила в первом чтении в середине июля 2023 года.