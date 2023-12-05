У Раді лякають жахливими наслідками від ухвалення законопроєкту Зеленського щодо контрабанди 

Верховна Рада на пленарному засіданні 8 грудня має намір розглянути в другому читанні законопроєкт №5420 про криміналізацію контрабанди.

Про це повідомив член фракції "Голос", перший заступник голови фінкомітету Ради Ярослав Железняк.

При цьому, за словами Железняка, законопроєкт, у разі ухвалення, матиме "жахливі" наслідки.

"Цієї п'ятниці намагатимуться протягнути (законопроект - ІФ-У) №5420 про криміналізацію контрабанди. У такому вигляді, як зараз, законопроєкт перетворить на жах роботу одразу всіх: митниці, правоохоронців і бізнесу... І не вірте в казки про те, що саме в такому поганому вигляді - це вимога ЄС", - написав парламентарій у своєму Телеграм-каналі у вівторок.

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Нагадуємо:

Законопроєкт №5420 внесено до Верховної Ради президентом Володимиром Зеленським.

На криміналізації контрабанди в Україні наполягає Європейська комісія.

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Законопроєкт №5420 визначає контрабанду як дії, спрямовані на переміщення через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю товарів.

Законопроєкт передбачає пороги кримінальної відповідальності за контрабанду: 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян від ціни предмета контрабанди відповідно.

Законопроєкт про криміналізацію контрабанди №5420 Рада схвалила в першому читанні в середині липня 2023 року.