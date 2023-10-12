Дело "короля контрабанды" Альперина, за поиск которого Зеленский обещал подарок, закрыли

Высший антикоррупционный суд 12 октября закрыл уголовное производство против одесского бизнесмена Вадима Альперина, которого президент Владимир Зеленский называл "одним из крестных отцов контрабанды в Украине" и обещал подарок за его поиск.

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции и руководитель Центра Виталий Шабунин.

Для закрытия дела сторона защиты использовала так называемые "правки Лозового".

"Только за эту неделю это уже второе дело после Роттердам+, которое закрыли из-за этих проклятых поправок (и промедления депутатов с их отменой)", - отметил, в частности, Виталий Шабунин.

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В то же время, как следует из сообщения Центра противодействия коррупции, схема закрытия дела оказалась более интересной, чем просто из-за "проклятых правок".

Так, расследование дела завершили в ноябре 2020 года. На рассмотрение в ВАКС дело попало в августе 2022 года.

Через пять месяцев судьи внезапно решили, что оно не подсудно Антикорсуду и обратились в апелляцию с ходатайством о передаче дела в другой суд. Однако, апелляция тогда отказала.

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Теперь же сторона защиты подала ходатайство о закрытии дела настаивая на том, что к этому делу следует применить "правки Лозового" и его следует закрыть, ведь сроки расследования якобы продлевал не уполномоченный субъект.

"Специально для президента Зеленского напомню. Альперин - это именно тот делец, за поиск которого вы лично обещали ценный подарок в 2019 году в начале своей каденции. И вот теперь, когда его нашли и наказывают, из-за бездействия депутатов суд его попросту прощает. А еще возвращает залог и отменяет все аресты имущества", - подчеркнул Виталий Шабунин.

Он также обратил внимание, что отмена "правки Лозового" до сих пор не состоялась, поскольку процесс тормозят отдельные представители фракции "Слуга народа".

"В Раде уже зарегистрировали законопроект №10100, который может решить этот вопрос раз и навсегда. Но отдельные "слуги" вроде Бужанского явно настроены его блокировать", - подчеркнул Шабунин.

Напоминаем:

"Правки Лозового" приняла Верховная Рада прошлого созыва в 2017 году, чтобы спасать своих ТОП-коррупционеров.

Однако нынешняя власть за 4 года до сих пор эти правки не отменила.

Сейчас вырисовывается тенденция к закрытию дел с использованием "правок Лозового". Похожие решения были приняты по делам Коломойского и "Роттердам+".

Теоретически под правки могут попасть десятки дел, которые по 3-4 года слушаются в судах.

Бизнесмен Вадим Альперин обвиняется с сообщниками в создании преступной организации, которая путем махинаций незаконно завозила товары в Украину. По версии следствия, убытки составили более 63,8 млн грн. Альперин также находится под санкциями СНБО.

Кроме того, ранее Альперин пытался подкупить следствие за 800 тысяч долларов, чтобы его дело передали из НАБУ и САП в полицию.

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