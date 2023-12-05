Экспорт через украинско-польскую границу сократился на 40% - Гетманцев

Блокирование украинско-польской границы привело к снижению экспорта через пункты пропуска на 40%, что, в свою очередь, повлекло потерю госбюджетом 9,3 млрд грн из-за недопоступления таможенных платежей.

Об этом сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в эфире телемарафона "Единые новости".

По словам Гетманцева, блокирование польскими перевозчиками границы мощным ударом по украинской экономике.

"Мы имеем на 40% уменьшение экспорта через соответствующие сухопутные пункты пропуска. Есть заявление от перевозчиков о потерях в 400 млн евро только за первые две недели этой блокады", - отметил Гетманцев.

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Кроме того, по результатам ноября бюджет потерял 9,3 млрд грн от недопоступления таможенных платежей.

Также нардеп призвал правительства стран, где происходит блокирование границы, должны не допустить момента, когда ситуация станет критической, поскольку это также ударит по ним.

"Ослабляя Украину, они укрепляют нашего общего врага и приводят к тому, чтобы он мощнее ударил по их же экономикам. Учитывая то, что блокированием занимаются маргинальные политические силы, которые точно не представляют большинство в этих странах, убежден в том, что на этом фоне не надо играть в политику, а надо выполнять европейский закон, который позволяет свободное движение транспортных средств по территории ЕС", - подытожил Гетманцев.

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Напомним:

В Еврокомиссии заявили, что выступают против восстановления системы выдачи разрешений для украинских дальнобойщиков, что требуют польские блокировщики границы.

В пункте пропуска "Угринов-Долгобичув" 4 декабря начали оформление пустых тяжеловесных грузовиков.

Министерство восстановления Украины и Министерство инфраструктуры Польши работают над условиями разблокирования границы и уже договорились о части таких условий.