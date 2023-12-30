Германия выделит еще более 24 млн евро на восстановление энергетической инфраструктуры Украины

Немецкий государственный банк развития KfW предоставит более 24 млн евро на восстановление и повышение устойчивости энергетической инфраструктуры в регионах Украины.

Как передает "Европейская правда", об этом говорится в сообщении посольства Германии в Украине в Twitter (X).

"Германия продолжает поддерживать восстановление и повышение устойчивости энергетической инфраструктуры в регионах Украины, пострадавших от российских атак.

Вчера НЭК Укрэнерго и KfW подписали кредитное соглашение на 24 млн евро и грантовое соглашение на 0,5 млн евро для финансирования проекта", – говорится в сообщении.

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Німеччина продовжує підтримувати відновлення та підвищення стійкості енергетичної інфраструктури в регіонах 🇺🇦, що постраждали від російських атак.



Вчора @NPCUkrenergo та @KfW підписали кредитну угоду на 24 млн євро та грантову угоду на 0,5 млн євро для фінансування проєкту. pic.twitter.com/dWcamL0LoX — Посольство Німеччини (@GermanyinUA) December 30, 2023

Ранее в декабре стало известно, что правительство Германии выделит 88,5 миллионов евро для Фонда энергетической поддержки Украины, которая испытывает удары РФ по своей инфраструктуре.

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Таким образом, общий вклад Германии в Фонд энергетической поддержки составил 218 миллионов евро. Берлин остается крупнейшим его донором, где с февраля 2022 года собрали около 400 млн евро.

Европейское энергетическое сообщество организует тендеры на закупку товаров и контролирует использование этих средств.

Ранее федеральное правительство Германии начало реализациюочередного пакета помощи Украине на сумму 6,1 миллиона евро, который в частности включает генераторы, обогреватели и палатки.

Европейская правда