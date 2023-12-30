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В 2023 году Кабмин профинансировал перерабатывающие предприятия на 2,6 миллиарда

Суббота, 30 декабря 2023, 15:40 - Экономическая правда

Кабинет министров выдал 650 грантов перерабатывающим предприятиям на сумму 2,6 млрд грн, что, как оценивают, создало почти 10 тыс рабочих мест.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики на сайте Правительства.

Заявки на грантовое финансирование подали 3086 заявок через портал "Дія". Условием получения гранта было создание до 25 рабочих мест.

Самые популярные виды деятельности, привлеченные к программе следующие:

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  • Производство пищевых продуктов;
  • обработка древесины и изготовление изделий из древесины и пробки, кроме мебели, изготовление изделий из соломки и растительных материалов для плетения;
  • производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования;
  • производство мебели.

Напомним:

Кабинет министров 27 декабря принял постановление, которым изменил порядки, регулирующие предоставление финансовой государственной поддержки бизнеса.

Кабинет Министров 15 сентября расширил механизмы государственной поддержки бизнеса по программе "Доступные кредиты 5-7-9%".

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финансы правительство Украина
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