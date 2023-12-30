В 2023 году Кабмин профинансировал перерабатывающие предприятия на 2,6 миллиарда
Суббота, 30 декабря 2023, 15:40 -
Кабинет министров выдал 650 грантов перерабатывающим предприятиям на сумму 2,6 млрд грн, что, как оценивают, создало почти 10 тыс рабочих мест.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики на сайте Правительства.
Заявки на грантовое финансирование подали 3086 заявок через портал "Дія". Условием получения гранта было создание до 25 рабочих мест.
Самые популярные виды деятельности, привлеченные к программе следующие:
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- Производство пищевых продуктов;
- обработка древесины и изготовление изделий из древесины и пробки, кроме мебели, изготовление изделий из соломки и растительных материалов для плетения;
- производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования;
- производство мебели.
Напомним:
Кабинет министров 27 декабря принял постановление, которым изменил порядки, регулирующие предоставление финансовой государственной поддержки бизнеса.
Кабинет Министров 15 сентября расширил механизмы государственной поддержки бизнеса по программе "Доступные кредиты 5-7-9%".
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