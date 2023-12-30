В 2023 году Кабмин профинансировал перерабатывающие предприятия на 2,6 миллиарда

Кабинет министров выдал 650 грантов перерабатывающим предприятиям на сумму 2,6 млрд грн, что, как оценивают, создало почти 10 тыс рабочих мест.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики на сайте Правительства.

Заявки на грантовое финансирование подали 3086 заявок через портал "Дія". Условием получения гранта было создание до 25 рабочих мест.

Самые популярные виды деятельности, привлеченные к программе следующие:

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Производство пищевых продуктов;

обработка древесины и изготовление изделий из древесины и пробки, кроме мебели, изготовление изделий из соломки и растительных материалов для плетения;

производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования;

производство мебели.

Напомним:

Кабинет министров 27 декабря принял постановление, которым изменил порядки, регулирующие предоставление финансовой государственной поддержки бизнеса.

Кабинет Министров 15 сентября расширил механизмы государственной поддержки бизнеса по программе "Доступные кредиты 5-7-9%".

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