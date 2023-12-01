Украинские водители приостановили голодовку после договоренности с польскими перевозчиками

Украинские водители тяжеловозов, которые ожидают пересечения пункта пропуска "Краковец-Корчова" из-за блокады польских перевозчиков, решили приостановить голодовку после переговоров.

Об этом пишет "Европейская правда".

После объявления около 200 украинских водителей о голодовке к ним приехал консул генерального консульства Украины в Люблине Василий Иордан и пригласил двух водителей поехать к польским протестующим.

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По состоянию на 16:00 протестующие и водители договорились о том, что через пункт пропуска будут проезжать семь авто в час, а гуманитарные и военные грузы будут двигаться вне очереди, передает "Суспільне".

Украинские водители после этого решили отменить голодовку, но готовы объявить ее снова, если польская сторона нарушит договоренности до воскресенья, 3 декабря.

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Параллельно представители ответственных за инфраструктуру ведомств Украины и Польши встретились в Варшаве, обсуждая меры для снятия блокады польских перевозчиков на границе, и уже согласовали несколько пунктов.

Напомним, польские перевозчики начали свой протест 6 ноября, требуя от ЕС, среди прочего, восстановить разрешительную систему для украинских водителей, въезжающих в Евросоюз.

Ранее Госпогранслужба Украины сообщила, что по состоянию на утро пятницы в целом на украинско-польской границе в очередях на въезд в Украину находится около 2100 грузовых транспортных средств.