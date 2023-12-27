Премьер Польши считает, что блокада украинской границы скоро прекратится

Правительство Польши приближается к возможности прекратить блокады дальнобойщиками нескольких пограничных переходов с Украиной.

Как пишет "Европейская правда", об этом на пресс-конференции заявил польский премьер-министр Дональд Туск, сообщает Reuters.

"Мы близки к убеждению, что наши действия могут принести результаты, как на переговорах в Киеве, так и в Брюсселе (о прекращении блокады украинской границы)", – сказал он.

В воскресенье польские фермеры приостановили акцию протеста на одном из пограничных пунктов, в то же время дальнобойщики продолжают блокировать три других.

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"Я не думаю, что мы достигнем максимума, которого хотят дальнобойщики, но кажется, что то, что может быть достигнуто, позволит нам снять эмоции и снять блокаду на границе", – подчеркнул Туск.

Напомним, блокада польских перевозчиков продолжается с 6 ноября. В понедельник, 18 декабря, перевозчики возобновили блокаду пункта пропуска "Дорогуск – Ягодин" после того, как ее прерывали из-за запрета местных властей.

Они требуют, среди прочего, введения коммерческих разрешений для украинских компаний на перевозку грузов, за исключением гуманитарной помощи и поставок для украинских военных.

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Отдельно представители Министерства инфраструктуры Польши и украинского Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры во время встречи в Киеве в пятницу, 22 декабря, согласовали план действий для разблокирования границы.

Ранее в правительстве Польши допускали, что разблокирование границы может произойти уже к Рождеству.

Европейская правда