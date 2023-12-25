В Кабмине объявили о выполнении одного из условий МВФ в инвестиционной сфере

Украина выполнила один из структурных маяков Международного валютного фонда в сфере инвестиций.

Об этом сообщается на "Правительственном портале".

"Одобрено протокольным решением проект Дорожной карты реформирования управления публичными инвестициями. Таким образом обеспечено выполнение структурного маяка, предусмотренного Меморандумом об экономической и финансовой политике с МВФ", - говорится в сообщении.

Дорожная карта является рамочным документом, разработанным с учетом рекомендаций Всемирного банка и МВФ и европейских практик, а также потребностей в быстром восстановлении и послевоенном восстановлении.

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Целью Дорожной карты является формирование основных принципов и направлений построения системы управления публичными инвестициями.

В частности, Дорожной картой предусмотрено:

принятие решений об осуществлении публичных инвестиций в рамках стратегического и среднесрочного бюджетного планирования и создание Стратегического инвестиционного совета;

распространение процедур управления публичными инвестициями на все инвестиционные проекты, связанные с восстановлением, восстановлением и развитием, через единое определение публичного инвестиционного проекта;

унификацию подходов к оценке и отбору публичных инвестиционных проектов, независимо от источников и механизмов финансирования, и создание единого проектного портфеля для обеспечения приоритезации и получения доступа к финансированию;

оценку Минфином финансовой устойчивости публичных инвестиций и усиление управления соответствующими фискальными рисками;

создание на основе обновленной методологической базы управления публичными инвестициями единой ИТ-экосистемы;

развитие возможностей по управлению публичными инвестициями на центральном и местном уровне.

В дальнейшем поручено Минфину при участии Минэкономики, Минюста, Мининфраструктуры и других заинтересованных сторон разработать и внести на рассмотрение Кабинета Министров план мероприятий по реализации Дорожной карты до 1 июня 2024 года.

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