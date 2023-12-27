ЕС нашел запасной план помощи Украине до 20 млрд евро, который не требует согласия Венгрии
Евросоюз готовит резервный план на сумму до 20 миллиардов евро для Украины, который не требует согласия Венгрии.
Об этом сообщает издание Financial Times.
План будет рассмотрен на саммите 1 февраля, если премьер-министр Венгрии Виктор Орбан продолжит ветировать помощь Украине.
Схема будет предусматривать предоставление государствами-участниками гарантий в бюджет ЕС, что позволит Европейской комиссии заимствовать в интересах Киева до 20 миллиардов евро на рынках капитала.
Конкретные сроки еще обсуждаются, а окончательная сумма будет определена в соответствии с потребностями Украины.
Схема похожа на структуру, которая использовалась в 2020 году, когда Еврокомиссия предоставила до 100 миллиардов евро финансирования странам ЕС во время пандемии COVID-19.
Этот вариант не требует гарантий от всех 27 государств-членов ЕС. Следовательно, это позволило бы ЕС обойти вето Венгрии.
Некоторым странам, в частности Германии и Нидерландам, понадобится одобрение парламента для предоставления национальных гарантий. Но это процесс, который официальные лица надеются завершить вовремя, чтобы оказать помощь Украине до марта.
Напоминаем:
Ранее Европейская комиссия предложила предоставить Украине финансовую поддержку до 2027 года в размере 50 миллиардов евро, из которых 33 миллиарда евро будут выданы в виде кредитов, а 17 миллионов евро - в виде грантов.