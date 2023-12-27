Украина привлекла рекордные заимствования для покрытия дефицита госбюджета-2023 - Марченко

Для покрытия дефицита госбюджета в 2023 году Украина привлекла рекордный объем заимствований на внутреннем рынке, а также 42 млрд долларов внешнего финансирования.

Об этом заявил министр Сергей Марченко во время ютуб-проекта Forbes "Business Breakfeast.

"Это позволило профинансировать все необходимые расходы, прежде всего сил безопасности и обороны...", - сказал министр.

При этом, по словам Марченко, Украина выполнила и обязательства по программе расширенного финансирования с МВФ и макрофинансовой помощи ЕС.

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В то же время, комментируя прогноз выполнения бюджетных планов на 2024 год, министр отметил, что выполнение госбюджета 2023 года показалось гораздо спокойнее, чем ожидается в 2024 и в 2025 годах.

"Сейчас меня беспокоит даже не 2024 год, а 2025-й", - подчеркнул глава Минфина.

По его словам, необходимо оставаться в программе с МВФ и добиться открытия Ukraine Facility от Евросоюза, что на 50% решит проблему 2025 года, связанную с большой неопределенностью, в частности из-за выборов в странах-партнерах.

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Напоминаем:

В 2022 году Украина привлекла 32,1 млрд долларов внешнего финансирования.