В Минфине прокомментировали, есть ли средства на дополнительную мобилизацию

В Министерстве финансов ожидают предложений от Минобороны и Генштаба относительно покрытия расходов на дополнительную мобилизацию.

Об этом заявил министр Сергей Марченко во время ютуб-проекта Forbes "Business Breakfeast.

"Я бы дал возможность Генеральному штабу вместе с Минобороны найти подходы в этом вопросе и предложить решения, как они видят оптимизацию расходов… Потому, что я уже несколько раз указывал, что мы истощили наш внутренний потенциал для финансирования военных потребностей, и просто искусственно, условно говоря, увеличить сумму - не выйдет так", - сказал министр.

По словам Марченко, Минфин ожидает информацию относительно масштабов мобилизации и сроков, а также - необходимых расходов.

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Озвученные ранее объемы финансирования - 500 млрд грн (в случае призыва 500 тыс человек), довольно корректными, считает министр.

Но он отметил, что есть много факторов, влияющих на эти расчеты, в частности, сроки мобилизации и демобилизации, обеспечение подразделений.

Министр допустил, что это потребует поиска дополнительных внутренних источников финансирования.

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"Мы не исключаем, что нам придется искать дополнительные внутренние источники финансирования", - отметил Марченко.

"Точно могу сказать, учитывая то, как сейчас складывается ситуация, на первый квартал дополнительной потребности не будет", - добавил также он.

Напоминаем:

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что военное командование Украины на постоянной основе формирует свои запросы на боеприпасы, оружие и человеческий ресурс, но запрос на конкретную цифру мобилизованных правительству не подавало.

В то же время, несколькими днями ранее лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Кабмин должен был 25 декабря подать в Раду законопроект о мобилизации. Арахамия сообщил, что военное руководство внесло запрос о мобилизации 500 тысяч военных.