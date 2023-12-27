Україна залучила рекордні запозичення для покриття дефіциту держбюджету-2023 - Марченко

Для покриття дефіциту держбюджету в 2023 році Україна залучила рекордний обсяг запозичень на внутрішньому ринку, а також 42 млрд доларів зовнішнього фінансування.

Про це заявив міністр Сергій Марченко під час ютуб-проєкту Forbes "Business Breakfeast.

"Це дало змогу профінансувати всі необхідні видатки, насамперед сил безпеки та оборони...", - сказав міністр.

При цьому, за словами Марченка, Україна виконала й зобов'язання за програмою розширеного фінансування з МВФ і макрофінансової допомоги ЄС.

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Водночас, коментуючи прогноз виконання бюджетних планів на 2024 рік, міністр зазначив, що виконання держбюджету 2023 року видалося набагато спокійнішим, ніж очікується у 2024 та в 2025 роках.

"Зараз мене турбує навіть не 2024 рік, а 2025-й", - наголосив глава Мінфіну.

За його словами, необхідно залишатися в програмі з МВФ і домогтися відкриття Ukraine Facility від Євросоюзу, що на 50% розв'яже проблему 2025 року, пов'язану з великою невизначеністю, зокрема через вибори в країнах-партнерах.

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Нагадуємо:

У 2022 році Україна залучила 32,1 млрд доларів зовнішнього фінансування.