Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда
Министерство финансов Украины разместило облигации на сумму почти 20,7 млрд в гривневом эквиваленте.
Об этом говорится в сообщении Минфина.
Проведение размещений состоялось 26 декабря через ЕТС (Bloomberg).
Отмечается, что сумма размещенных облигаций составляет почти 20,7 млрд в гривневом эквиваленте.
"Каждая инвестированная на облигации гривна поддерживает нашу армию и финансовую стабильность страны. Покупка военных облигаций способствует победе над российской агрессией", - подчеркнули в Минфине.
Детали о военных ОВГЗ можно найти на официальном сайте.
Напоминаем:
С 3 октября военные облигации стало возможным приобрести на портале "Дія".
По состоянию на начало декабря украинцы, которые купили военные облигации в приложении "Дія", получили прибыль в размере более 44 млн грн.