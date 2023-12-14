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"Манифест 42" представил реестр лиц, которые злоупотребляют властью для давления на бизнес

Четверг, 14 декабря 2023, 16:47 - Анастасия Жарикова

В Украине запускают реестр лиц, которые злоупотребляли властью с целью давления на бизнес, от общественной организации "Манифест 42".

Об этом сообщил соучредитель общественного союза "Манифест 42", председатель Организации работодателей легкой промышленности Александр Соколовский, передает Бизнес.Цензор.

"Реестр Манифеста 42 - наш ответ на произвол тыловых силовиков и чиновников, которые давят на бизнес. В условиях войны эта проблема стала угрозой для национальной безопасности Украины. Мы ни в коем случае не беремся подменять судебные и дисциплинарные инстанции. Речь идет об институте репутации", - отметил Соколовский.

Он добавил, что вместе с законодательными изменениями и другими инициативами "Манифеста 42" Реестр направлен на преодоление проблемы безнаказанности лиц, которые грубо злоупотребляют властью.

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Процедура включения в Реестр предусматривает:

проверку специалистами "Манифеста 42" документов, указывающих на злоупотребление властью с целью давления на бизнес.

наличие публичных расследований в авторитетных СМИ, указывающих на злоупотребление властью с целью давления на бизнес.

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согласование Наблюдательным Советом "Манифеста 42" собранной информации как достаточной для включения конкретного лица в Реестр "Манифеста 42".

По словам Сколовского, включение в Реестр Манифеста 42 будет означать для лица начало инициированной общественностью процедуры привлечения к ответственности. 

При этом будут инструменты публичного давления через СМИ, профессиональные адвокаты, а также предусмотренные законом дисциплинарные комиссии при правоохранительных органах.

Сейчас в Реестр включили 17 человек.

Напоминаем:

В августе сообщалось, что представители украинского бизнеса после обнародования Манифеста в защиту 42 статьи Конституции работают над созданием реестра нечестных правоохранителей.

бизнес власть
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