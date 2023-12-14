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"Маніфест 42" представив реєстр осіб, які зловживають владою для тиску на бізнес

Четвер, 14 грудня 2023, 16:47 - Анастасія Жарикова

В Україні запускають реєстр осіб , які зловживали владою з метою тиску на бізнес, від громадської організації "Маніфест 42".

Про це повідомив співзасновник громадської спілки "Маніфест 42", голова Організації роботодавців легкої промисловості Олександр Соколовський, передає Бізнес.Цензор.

"Реєстр Маніфесту 42 – наша відповідь на свавілля тилових силовиків та чиновників, які тиснуть на бізнес. В умовах війни ця проблема стала загрозою для національної безпеки України. Ми в жодному разі не беремося підміняти судові та дисциплінарні інстанції. Йдеться про інститут репутації", - зазначив Соколовський.

Він додав, що разом із законодавчими змінами та іншими ініціативами "Маніфесту 42" Реєстр спрямований на подолання проблеми безкарності осіб, які грубо зловживають владою.

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Процедура включення у Реєстр передбачає:

  • перевірку спеціалістами "Маніфесту 42" документів, які вказують на зловживання владою з метою тиску на бізнес.
  • наявність публічних розслідувань в авторитетних ЗМІ, які вказують на зловживання владою з метою тиску на бізнес.
  • погодження Наглядовою Радою "Маніфесту 42" зібраної інформації як достатньої для включення конкретної особи у Реєстр "Маніфесту 42".

За словами Сколовського, включення у Реєстр Маніфесту 42 означатиме для особи початок ініційованої громадськістю процедури притягнення до відповідальності. 

При цьому будуть інструменти публічного тиску через ЗМІ, професійні адвокати, а також передбачені законом дисциплінарні комісії при правоохоронних органах.

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Наразі у Реєстр включили 17 осіб.

Нагадуємо:

У серпні повідомлялось, що представники українського бізнесу після оприлюдинення Маніфесту на захист 42 статті Конституції працюють над створенням реєстру недоброчесних правоохоронців.

бізнес влада
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