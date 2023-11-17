Более 43 миллионов убытков для государства: СБУ разоблачила менеджеров российского олигарха Григоришина

Служба безопасности разоблачила руководство запорожского завода электрооборудования в работе на российского олигарха Константина Григоришина, ущерб бюджету Украины составляет более 43 миллионов гривень.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По материалам следствия, в течение 2018-2021 годов топ-менеджмент завода организовал схему вывода "в тень" бюджетных средств в виде неуплаты земельного налога.

Схема нанесла государству ущерб более чем на 43 млн грн. Впоследствии организаторы схемы поэтапно перевели эту сумму на счета холдинговых компаний Григоришина на территории России.

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Для маскировки незаконных транзакций их оформляли как погашение финансовых обязательств завода перед компаниями российского олигарха.

Чтобы реализовать преступную схему, руководство запорожского предприятия искусственно занижало коэффициент для уплаты земельного налога – вносили недостоверные сведения в финансово-хозяйственную и отчетную документацию.

После разоблачения сделки еще до начала полномасштабного вторжения России Служба безопасности инициировала проведение судебно-экономических экспертиз, подтвердивших незаконную деятельность.

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Финансовому директору и главному бухгалтеру предприятия сообщили о подозрении в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах по предварительному сговору группой лиц и служебному подлогу.

СБУ напомнили, что с 2022 года по решению Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку предприятие перешло в госсобственность на период военного положения как стратегический объект промышленности Украины.

Экономическая правда