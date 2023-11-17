Более 43 миллионов убытков для государства: СБУ разоблачила менеджеров российского олигарха Григоришина
Служба безопасности разоблачила руководство запорожского завода электрооборудования в работе на российского олигарха Константина Григоришина, ущерб бюджету Украины составляет более 43 миллионов гривень.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
По материалам следствия, в течение 2018-2021 годов топ-менеджмент завода организовал схему вывода "в тень" бюджетных средств в виде неуплаты земельного налога.
Схема нанесла государству ущерб более чем на 43 млн грн. Впоследствии организаторы схемы поэтапно перевели эту сумму на счета холдинговых компаний Григоришина на территории России.
Для маскировки незаконных транзакций их оформляли как погашение финансовых обязательств завода перед компаниями российского олигарха.
Чтобы реализовать преступную схему, руководство запорожского предприятия искусственно занижало коэффициент для уплаты земельного налога – вносили недостоверные сведения в финансово-хозяйственную и отчетную документацию.
После разоблачения сделки еще до начала полномасштабного вторжения России Служба безопасности инициировала проведение судебно-экономических экспертиз, подтвердивших незаконную деятельность.
Финансовому директору и главному бухгалтеру предприятия сообщили о подозрении в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах по предварительному сговору группой лиц и служебному подлогу.
СБУ напомнили, что с 2022 года по решению Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку предприятие перешло в госсобственность на период военного положения как стратегический объект промышленности Украины.
Экономическая правда