Производитель ИИ-чипов Biren привлек 280 миллионов долларов после санкций США

Китайская компания Shanghai Biren Intelligent Technology, занимающаяся разработкой чипов искусственного интеллекта, получила 280 млн долл от инвесторов из Гуанчжоу, которые поддерживаются правительством после попадания под санкции США.

Об этом сообщает Bloomberg.

Издание, ссылаясь на собственные источники, отмечает, что стартап Biren также вел переговоры с официальными лицами в Гонконге о дополнительном финансировании и рассматривает возможность налаживания деятельности на территории Китая.

"Успех Biren в привлечении новых средств от инвесторов, связанных с местным правительством южнокитайского города Гуанчжоу, приходится на время, когда крупные китайские технологические фирмы ищут внутренние альтернативы ИИ-чипам Nvidia в условиях усиления ограничений США на доступ Китая к передовым полупроводникам", - говорится в сообщении.

Реклама:

Кроме Biren, есть и другие местные конкуренты Nvidia, на которых Пекин и китайские фирмы делают ставку. Moore Threads Intelligent Technology Beijing, еще один китайский стартап по производству ИИ-чипов, который вместе с Biren попал под санкции США в октябре, также привлек сотни миллионов юаней в рамках раунда финансирования серии B-плюс.

Добавляется, что в Biren рассматривают возможность листинга в Гонконге уже в этом году. Если стартап в конце концов решит открыть магазин на китайской территории, это может усилить амбиции правительства Гонконга развивать местную индустрию микросхем, чтобы помочь Пекину стать самодостаточным в критически важных отраслях, включая передовые полупроводники.

Напомним:

Реклама:

Администрация Байдена планирует запретить поставки в Китай более продвинутых ИИ-чипов, разработанных Nvidia и другими компаниями: эти меры направлены на то, чтобы помешать Пекину получать передовые американские технологии для укрепления своей армии.