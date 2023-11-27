Китай отказался инвестировать в "Силу Сибири-2" и требует от РФ новых скидок на газ

Российский проект газопровода "Сила Сибири-2", который необходим, чтобы заменить "Газпрому" потерянный европейский рынок, продвигается крайне медленно из-за позиции, которую занял Китай.

Об этом сообщает The South China Morning Post со ссылкой на знакомый с ситуацией источник в Москве.

Китай отказался инвестировать в строительство трубопровода, предлагая России полностью оплатить многомиллиардный счет за строительство.

"В том, что касается строительства, Пекин хочет быть уверенным, что для него не будет ни рисков, ни расходов. Россия — сторона, которая полностью оплатит счет", — говорит собеседник издания.

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Кроме того, Китай требует дальнейших скидок на российский газ.

Как говорит источник SCMP, Китай "может требовать глубоких скидок".

Но несмотря на это, у Путина едва ли есть выбор. Российский президент "находится под огромным давлением", поскольку если труба не будет построена, России будет некуда деть "огромные объемы" газа, говорит источник SCMP.

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Напоминаем:

В следующем году скидка для Китая на газ увеличится до 46%. Это следует из проектировок правительства РФ. Газ из "Силы Сибири" будет стоить 271,6 долларов за тысячу кубометров, при том, что для Турции и Европы — 481,7 долларов за тысячу кубометров.

После отключения газа европейским странам "Газпром" получил триллион рублей чистого убытка за год и столкнулась с кассовыми разрывами, на покрытие которых пришлось потратить две трети запасов наличных на счетах.

После потери европейского рынка, куда до войны на пике уходило больше 150 млрд кубометров газа в год, "Газпром" был вынужден сократить добычу на четверть — рекордно в своей истории.