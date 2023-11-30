Evergrande пытается избежать ликвидации: подала обновленный план реструктуризации долга

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Китайская Evergrande Group, девелопер с самой большой задолженностью, пытается предотвратить потенциально неизбежную ликвидацию, предложив в последнюю минуту обновленный план реструктуризации долга.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на 3 осведомленных источника.

Ранее сообщалось, что компания, допустившая дефолт, имеет время до заседания суда Гонконга в понедельник, 4 декабря, чтобы представить "конкретное" предложение по реструктуризации долга для оффшорных кредиторов.

Однако собеседники, говорившие на условиях анонимности, рассказали Reuters, что кредиторы вряд ли примут новое предложение Evergrande, учитывая низкие перспективы восстановления и растущее беспокойство относительно будущего девелопера.

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В Evergrande не ответили на запрос о комментариях.

Накануне слушания, на котором Высокий суд Гонконга вынесет решение по ходатайству о ликвидации, Evergrande на этой неделе предложила обменять часть долга, принадлежащего оффшорным кредиторам, на собственный капитал компании и двух подразделений, котирующихся на бирже в Гонконге, а остальное погасить "сертификатами", обеспеченными оффшорными активами, рассказали два источника.

Оффшорные активы включают миноритарные пакеты акций девелопера в других компаниях и его дебиторскую задолженность, сообщил один из двух источников, а сертификаты будут выкуплены Evergrande, когда она успешно продаст эти активы.

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Ожидается, что план не потребует одобрения регуляторных органов, поскольку китайские регуляторы запретили девелоперу выпускать новые облигации.

Новое предложение также предлагает кредиторам 17,8% акций Evergrande в дополнение к октябрьскому предложению, о котором ранее сообщало агентство Reuters, о 30% акций в каждом из двух гонконгских подразделений - Evergrande Property Services Group и Evergrande New Energy Vehicle Group.

По словам источников, многие кредиторы были недовольны октябрьскими условиями, поскольку они предусматривали значительное сокращение инвестиций, что заставило Evergrande приложить усилия, чтобы "подсластить" сделку, которая может стать ее последней попыткой избежать ликвидации.

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Напоминаем:

Состояние основателя кризисного китайского застройщика Evergrande Хуэй Ка Яна упали до нового минимума на фоне новых проблем компании.

Акции китайской Evergrande Group упали вторую сессию подряд, снизившись на 8% после того, как подразделение девелопера пропустило выплату по облигациям.

Экономическая правда