Основатель Alibaba Джек Ма открывает новый бизнес
Сооснователь Alibaba Джек Ма основал новую компанию в городе Ханчжоу под названием "Hangzhou Ma's Kitchen Food", которая занимается продажей фасованных продуктов питания.
Об этом сообщает Insider.
Отмечается, что Джек Ма зарегистрировал компанию под названием "Hangzhou Ma's Kitchen Food" в городе, где базируется Alibaba.
Зарегистрированный капитал компании составляет 1,4 млн долл, сообщает South China Morning Post, принадлежащая Alibaba, со ссылкой на официальный корпоративный реестр National Enterprise Credit Information Publicity System.
Новая компания полностью принадлежит инвестиционной компании Ма. В целом компания занимается продажей фасованных продуктов питания, а также переработкой и розничной торговлей сельскохозяйственной продукцией.
"Интерес Ма к сельскому хозяйству, похоже, появился после того, как правительство начало преследовать его бизнес в 2020 году после того, как он разозлил Пекин своей критической речью о системе финансового регулирования Китая", - говорится в сообщении.
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Напомним:
Китайский интернет-гигант Alibaba Group Holding объявил, что отказывается от планов выделения в самостоятельную компанию "облачного" бизнеса.