Основатель Alibaba Джек Ма открывает новый бизнес

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Сооснователь Alibaba Джек Ма основал новую компанию в городе Ханчжоу под названием "Hangzhou Ma's Kitchen Food", которая занимается продажей фасованных продуктов питания.

Об этом сообщает Insider.

Отмечается, что Джек Ма зарегистрировал компанию под названием "Hangzhou Ma's Kitchen Food" в городе, где базируется Alibaba.

Зарегистрированный капитал компании составляет 1,4 млн долл, сообщает South China Morning Post, принадлежащая Alibaba, со ссылкой на официальный корпоративный реестр National Enterprise Credit Information Publicity System.

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Новая компания полностью принадлежит инвестиционной компании Ма. В целом компания занимается продажей фасованных продуктов питания, а также переработкой и розничной торговлей сельскохозяйственной продукцией.

"Интерес Ма к сельскому хозяйству, похоже, появился после того, как правительство начало преследовать его бизнес в 2020 году после того, как он разозлил Пекин своей критической речью о системе финансового регулирования Китая", - говорится в сообщении.

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Напомним:

Китайский интернет-гигант Alibaba Group Holding объявил, что отказывается от планов выделения в самостоятельную компанию "облачного" бизнеса.