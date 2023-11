Маск представил новую модель искусственного интеллекта Grok

Миллиардер Илон Маск анонсировал запуск его стартапом xAI, который занимается искусственным интеллектом, языковой модели Grok, которая будет доступна для подписчиков X Premium+.

Об этом он сообщил на своей странице в X.

Маск отметил, что новая модель xAI в некоторых важных аспектах является лучшей среди конкурентов. Grok будет работать как чат-бот и должен стать прямым конкурентом для ChatGPT от OpenAI или Bard от Google.

Илон Маск был одним из соучредителей OpenAI, но вышел из состава совета директоров компании в 2018 году.

Реклама:

Также Grok, по словам Маска, будет иметь доступ к информации в реальном времени, что является преимуществом перед другими моделями.

Example of Grok vs typical GPT, where Grok has current information, but other doesn’t pic.twitter.com/hBRXmQ8KFi

"Как только она выйдет из ранней бета-версии, система Grok от xAI будет доступна для всех подписчиков X Premium+ за 16 долл в месяц", - написал Маск.

Реклама:

The @xAI Grok AI assistant will be provided as part of 𝕏 Premium+, so I recommend signing up for that.



Just $16/month via web. https://t.co/wEEIZNjEkp