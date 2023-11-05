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Маск представил новую модель искусственного интеллекта Grok

Воскресенье, 5 ноября 2023, 10:58 - Игорь Пилипив
 
getty images

Миллиардер Илон Маск анонсировал запуск его стартапом xAI, который занимается искусственным интеллектом, языковой модели Grok, которая будет доступна для подписчиков X Premium+.

Об этом он сообщил на своей странице в X.

Маск отметил, что новая модель xAI в некоторых важных аспектах является лучшей среди конкурентов. Grok будет работать как чат-бот и должен стать прямым конкурентом для ChatGPT от OpenAI или Bard от Google.

Илон Маск был одним из соучредителей OpenAI, но вышел из состава совета директоров компании в 2018 году.

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Также Grok, по словам Маска, будет иметь доступ к информации в реальном времени, что является преимуществом перед другими моделями.

"Как только она выйдет из ранней бета-версии, система Grok от xAI будет доступна для всех подписчиков X Premium+ за 16 долл в месяц", - написал Маск.

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На странице компании xAI объясняется, что Grok - это ИИ, созданный по мотивам "Путеводителя автостопом по Галактике" (роман Дугласа Адамса - ЭП), поэтому он может ответить почти на любой вопрос и, что гораздо сложнее, даже подсказать, какие именно вопросы задавать.

Сам чат-бот должен работать на LLM Grok-1, который был разработан за последние 4 месяца. 

Сначала xAI обучили прототип LLM (Grok-0) с 33 млрд параметров. Эта ранняя модель приближается к возможностям LLaMA 2 (ИИ от Meta - 70 млрд параметров - ЭП), но использует только половину ее учебных ресурсов. 

"За последние два месяца мы значительно улучшили возможности рассуждений и кодирования, что привело к созданию Grok-1, современной языковой модели, которая значительно мощнее, достигая 63,2% на задании кодирования HumanEval и 73% на MMLU (тест производительности - ЭП)", - рассказывают в xAI.

Напомним:

Ранее сообщалось, что гендиректор SpaceX и Tesla и владелец Twitter Илон Маск запустил свой долгожданный стартап искусственного интеллекта xAI, который намерен бросить вызов OpenAI в своей попытке создать альтернативу ChatGPT.

Маск Twitter
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