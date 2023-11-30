"Укрпочта" объявила о расширении программы обмена ламп накаливания на энергосберегающие
Четверг, 30 ноября 2023, 15:28 -
С 5 декабря "Укрпочта" расширит программы обмена ламп накаливания на энергосберегающие LED-лампы.
Об этом сообщает Минвосстановления.
"С 5 декабря есть возможность получить еще по 5 ламп бесплатно в сельской местности по всей стране", - отметили в министерстве.
Программа будет иметь два ограничения:
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- Обменять по лампе смогут "люди старшего возраста" (пенсионеры, - ред.).
- Программа будет работать во всех регионах, кроме Киевской области.
Чтобы обменять лампы, нужно посетить отделение "Укрпочты" с паспортом, индивидуальным налоговым номером (идентификационный код), пенсионным удостоверением и своим телефоном.
Старые лампы можно принести сразу или в течение месяца с момента получения новых.
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