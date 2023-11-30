"Укрпочта" объявила о расширении программы обмена ламп накаливания на энергосберегающие

С 5 декабря "Укрпочта" расширит программы обмена ламп накаливания на энергосберегающие LED-лампы.

Об этом сообщает Минвосстановления.

"С 5 декабря есть возможность получить еще по 5 ламп бесплатно в сельской местности по всей стране", - отметили в министерстве.

Программа будет иметь два ограничения:

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Обменять по лампе смогут "люди старшего возраста" (пенсионеры, - ред.).

Программа будет работать во всех регионах, кроме Киевской области.

Чтобы обменять лампы, нужно посетить отделение "Укрпочты" с паспортом, индивидуальным налоговым номером (идентификационный код), пенсионным удостоверением и своим телефоном.

Старые лампы можно принести сразу или в течение месяца с момента получения новых.