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"Укрпочта" объявила о расширении программы обмена ламп накаливания на энергосберегающие

Четверг, 30 ноября 2023, 15:28 - Лия Ильченко

С 5 декабря "Укрпочта" расширит программы обмена ламп накаливания на энергосберегающие LED-лампы.

Об этом сообщает Минвосстановления.

"С 5 декабря есть возможность получить еще по 5 ламп бесплатно в сельской местности по всей стране", - отметили в министерстве.

Программа будет иметь два ограничения:

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  • Обменять по лампе смогут "люди старшего возраста" (пенсионеры, - ред.).
  • Программа будет работать во всех регионах, кроме Киевской области.

Чтобы обменять лампы, нужно посетить отделение "Укрпочты" с паспортом, индивидуальным налоговым номером (идентификационный код), пенсионным удостоверением и своим телефоном.

Старые лампы можно принести сразу или в течение месяца с момента получения новых.

Укрпочта энергозбереження
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Экономическая правда
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