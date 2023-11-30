"Укрпошта" оголосила про розширення програми обміну ламп розжарювання на енергоощадні

З 5 грудня "Укрпошта" розширить програми обміну ламп розжарювання на енергоощадні LED-лампи.

Про це повідомляє Мінвідновлення.

"З 5 грудня є можливість отримати ще по 5 ламп безплатно в сільській місцевості по всій країні", - зазначили в міністерстві.

Програма матиме два обмеження:

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Обміняти по лампи зможуть "люди старшого віку" (пенсіонери, - ред.).

Програма працюватиме в усіх регіонах, окрім Київщини.

Щоб обміняти лампи, потрібно завітати до відділення "Укрпошти" з паспортом, індивідуальним податковим номером (ідентифікаційний код), пенсійним посвідченням та своїм телефоном.

Старі лампи можна принести одразу або протягом місяця з моменту отримання нових.