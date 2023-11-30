"Укрпошта" оголосила про розширення програми обміну ламп розжарювання на енергоощадні
Четвер, 30 листопада 2023, 15:28 -
З 5 грудня "Укрпошта" розширить програми обміну ламп розжарювання на енергоощадні LED-лампи.
Про це повідомляє Мінвідновлення.
"З 5 грудня є можливість отримати ще по 5 ламп безплатно в сільській місцевості по всій країні", - зазначили в міністерстві.
Програма матиме два обмеження:
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- Обміняти по лампи зможуть "люди старшого віку" (пенсіонери, - ред.).
- Програма працюватиме в усіх регіонах, окрім Київщини.
Щоб обміняти лампи, потрібно завітати до відділення "Укрпошти" з паспортом, індивідуальним податковим номером (ідентифікаційний код), пенсійним посвідченням та своїм телефоном.
Старі лампи можна принести одразу або протягом місяця з моменту отримання нових.
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