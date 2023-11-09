В Украине стала доступна электронная марка для заказных писем: кому это может быть интересно

В Украине стала доступной электронная марка для заказных писем.

Соответствующая информация размещена на сайте Укрпочты.

Электронная марка - это новый сервис для заказных писем, с помощью которого теперь можно заказать, загрузить и распечатать марку на обычном принтере дома или в офисе всего за несколько минут. То есть, теперь отправителю не нужно лишний раз приходить в отделение Укрпочты, чтобы купить марки, и тратить время на оформление отправлений.

Кроме этого, сервис призван улучшить контроль доставки заказных писем.

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Как заявляют в Укрпочте, услуга электронной марки станет интересной прежде всего для крупных государственных учреждений, а также юристов, нотариусов, которые отправляют корреспонденцию в больших объемах.

Сейчас электронная марка доступна только для заказных писем. Но в 2024 году воспользоваться услугой смогут украинцы, которые будут отправлять простые письма.

Чтобы сгенерировать электронную почтовую марку, для этого нужно лишь войти в Личный кабинет на сайте Укрпочты, создать письмо и оплатить стоимость почтового отправления с помощью банковской карты.

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У корпоративных клиентов есть возможность оплатить созданные заказные письма за счет аванса.

Применение электронной марки дает возможность отследить все операции отправления онлайн, отображать статус и историю отправления в Личном кабинете пользователя, сократить расходы на использование почтовых марок и подготовку писем.

Также одним из преимуществ для корпоративных клиентов, заказывающих марки по договорам, станет оплата почтовых услуг по факту использования, а не по предоплате.

"Все это позволит национальному почтовому оператору не просто сделать процесс отправки писем комфортным для корпоративных клиентов, но и разгрузить отделения от очередей", - заявили в Укрпочте.

"Раньше каждый наш клиент мог наблюдать, как один человек долго стоит у окошка с пачкой писем, а оператор добросовестно наклеивает ряд марок на один конверт, стоимость которых должна соответствовать весу отправления. И так по кругу - 2 млн писем ежемесячно проходят через наши отделения. Отныне это в прошлом", - добавили в почтовой компании.

Напоминаем:

Электронная марка - это знак почтовой оплаты, в виде QR-кода наносится на письма, почтовые карточки, содержит информацию об индексе получателя, дату создания почтового отправления, вес, номер отправления и подтверждает оплату услуг почтовой связи.

Электронная марка широко используется в современных почтах мира: в Великобритании, США, Германии, Ирландии и других, для предоставления почтовых услуг своим клиентам.

Внедрение электронной марки стало возможным благодаря Закону Украины "О почтовой связи", который вступил в силу 25 мая 2023 года. Закон стал основой для внедрения новых услуг, связанных с ИТ-технологиями, в частности новых средств оплаты и способов доставки отправлений.