"Укрпочта" снизила цену доставки посылок в Канаду

Национальный почтовый оператор "Укрпочта" с 1 ноября снизила тарифы на доставку посылок из Канады в Украину на 20%, а из Украины в Канаду – на 10%.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрпочты".

Отправлять отправку можно из любого из 6 200 отделений Почты Канады (Canada Post) и по адресу получателя по всей Канаде.

Также, благодаря новому соглашению между Украиной и Канадой, будет возможность удержать действующую скидку 18% на доставку мелких пакетов Prime до 2 кг и на 2024 год. Такой вид отправлений является самым популярным среди украинцев. Цена стартует от 7,5 доллара за отправку.

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Кроме этого, теперь посылки из Украины будут отправляться из европейских аэропортов в три крупнейших аэропорта Канады: Торонто, Монреаль и Ванкувер.

Таким образом, удалось сократить время доставки по самой Канаде от 1 до 4 дней. Теперь доставка из любого населенного пункта Украины в Канаду составляет от 8 до 16 дней для львиной части объемов.

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Национальный почтовый оператор "Укрпочта" подписал ряд договоренностей с почтами стран-партнеров о понижении тарифов на международную отправку для украинцев.

Экономическая правда