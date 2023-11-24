Пенсионеры смогут получить в отделениях "Укрпочты" по 5 энергоэффективных лапм

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Кабмин ввел дополнительную возможность получения пенсионерами по 5 светодиодных ламп на одно физическое лицо непосредственно в отделениях "Укрпочты".

Об этом сообщил в Telegram представитель правительства в ВР Тарас Мельничук.

"Внедрена дополнительная возможность получения пенсионерами по пять светодиодных ламп на одно физическое лицо непосредственно в отделениях почтовой связи АО "Укрпочта" при наличии пенсионного удостоверения, что позволит ускорить процесс выдачи лампочек реципиентам перед началом осенне-зимнего периода повышенных нагрузок на энергосистему Украины", - написал Мельничук.

Напомним, в Украине в конце января 2023 года стартовала программа обмена ламп накаливания на LED.

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Программа реализуется Министерством экономики, Министерством цифровой трансформации и Укрпочтой при поддержке Европейского Союза.

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Экономическая правда

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