Не было света с начала вторжения: в селе на Харьковщине частично восстановили электроснабжение

Специалисты Дергачевского района электрических сетей (РЭС) АО "Харьковоблэнерго" запитали более 50% точек учета в деоккупированном селе Малые Проходы, в котором не было света с начала полномасштабного вторжения.

Об этом сообщил начальник Дергачевского РЭС Владимир Климчук.

"Россияне заняли Малые Проходы уже в 5 утра (24 февраля 2022 года - ИФ-У). После долгой оккупации здесь осталось много взрывчатки. Это и противотанковые мины, и мины "Лепесток". Растяжки находили даже на наших электроопорах", - отметил он.

Напряжение уже подано на одну из трех подстанций, что позволило заживить 235 точек учета. Работы по восстановлению здесь продлятся еще несколько недель.

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Началу восстановления предшествовал длительный процесс разминирования - протяженность высоковольтной воздушной линии, питающей село, составляет 36 км.

Также сыграл свою роль значительный уровень повреждений электросетей в Малых Проходах (до 50%). Специалистам Дергачевского РЭС пришли на помощь коллеги из других районов.