Все разделы
Укр / Рус

Не было света с начала вторжения: в селе на Харьковщине частично восстановили электроснабжение

Вторник, 28 ноября 2023, 16:20 - Лия Ильченко

Специалисты Дергачевского района электрических сетей (РЭС) АО "Харьковоблэнерго" запитали более 50% точек учета в деоккупированном селе Малые Проходы, в котором не было света с начала полномасштабного вторжения.

Об этом сообщил начальник Дергачевского РЭС Владимир Климчук.

"Россияне заняли Малые Проходы уже в 5 утра (24 февраля 2022 года - ИФ-У). После долгой оккупации здесь осталось много взрывчатки. Это и противотанковые мины, и мины "Лепесток". Растяжки находили даже на наших электроопорах", - отметил он.

Напряжение уже подано на одну из трех подстанций, что позволило заживить 235 точек учета. Работы по восстановлению здесь продлятся еще несколько недель.

Реклама:

Началу восстановления предшествовал длительный процесс разминирования - протяженность высоковольтной воздушной линии, питающей село, составляет 36 км.

Также сыграл свою роль значительный уровень повреждений электросетей в Малых Проходах (до 50%). Специалистам Дергачевского РЭС пришли на помощь коллеги из других районов.

электроэнергия война
Реклама:
Материалы по теме
Из-за непогоды остаются без света почти 560 населенных пунктов в 10 областях – "Укрэнерго" 28 ноября 2023, 11:00
На Киевщине без света остается 22 тысяч домов 27 ноября 2023, 18:25
Непогода в Украине: обесточены более 2 тысяч населенных пунктов в 16 областях – МВД 27 ноября 2023, 09:35
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте