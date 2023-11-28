Из-за непогоды остаются без света почти 560 населенных пунктов в 10 областях – "Укрэнерго"

фото: укрэнерго

Из-за непогоды остаются обесточенными на утро 28 ноября 559 населенных пунктов в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Херсонской, Черкасской и Черниговской областях.

Об этом сообщили в "Укрэнерго".

Самая сложная ситуация в Одесской, Николаевской, Донецкой областях.

При этом из-за боевых действий и по другим причинам без света остается 443 населенных пунктов.

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Из-за обстрелов есть новые повреждения в сетях облэнерго в Днепропетровской, Донецкой, Харьковской, Херсонской областях. Аварийно-восстановительные работы проводятся в зависимости от ситуации с безопасностью и с разрешения военных, пояснили в госкомпании.

"За минувшие сутки "Укрэнерго" запитало 2 высоковольтные воздушные линии 330 кВ в южном регионе, которые были повреждены непогодой. Также включили в работу еще одну линию 330 кВ для повышения надежности питания в регионе. Еще одна высоковольтная воздушная линия 330, которая выключалась по техническим причинам, возвращена в работу в восточном регионе", - добавили в "Укрэнерго".

Также сообщается, что уровень потребления электроэнергии растет под влиянием морозной погоды и по мере того, как ремонтные бригады "Укрэнерго" и облэнерго восстанавливают энергоснабжение населенных пунктов, пострадавших от непогоды.

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"Одновременное запитки большого количества потребителей - это сложный технический процесс, который может привести к перегрузке электросетей и привести к дополнительным техническим повреждениям. Потребляйте электричество экономно, особенно в утренние и вечерние часы - с 9:00 до 11:00 и с 16:00 до 18:00", - призвали в "Укрэнерго".

В то же время в течение суток 1 блок тепловой электростанции выведен в аварийный ремонт и 1 блок возвращен в работу.

"Несмотря на отключение энергоблока, электроэнергии, произведенной украинскими электростанциями, сегодня достаточно для обеспечения потребностей бытовых и юридических потребителей. Лимиты потребления не вводились", - говорится в сообщении.

Экспорт электроэнергии 28 ноября отсутствует. Импорт осуществляется в вечерние часы из Словакии, Румынии, Молдовы, общий объем - 1358 МВт-ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 559 МВт. Технически возможная максимальная мощность 1200 МВ.

Экономическая правда