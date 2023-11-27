На Киевщине без света остается 22 тысяч домов

По состоянию на 16:30 в Киевской области возобновлено энергоснабжение 26,317 тыс потребителей. Однако без света остаются 22 тыс домов.

Об этом сообщает "ДТЭК Киевские региональные электросети".

"За день энергетики возобновили работу 35 линий, 709 трансформаторных подстанций, вернули свет к 26 317 жилищам", – говорится в сообщении.

Отмечается, что на 16:30 остаются в ремонте еще 29 воздушных линий, 711 трансформаторных подстанций.

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Напомним:

На утро 27 ноября из-за снегопадов в 16 областях Украины были обесточены 2019 населенных пунктов, на 14 автодорогах перекрыто движение транспорта.

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Самая сложная ситуация наблюдается в Одесской, Николаевской, Киевской областях.