Непогода в Украине: обесточены более 2 тысяч населенных пунктов в 16 областях – МВД

фото: гсчс

Из-за снегопадов в 16 областях Украины обесточены населенные пункты, на 14 автодорогах перекрыто движение транспорта.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Так, в Одесской области самая сложная ситуация на севере и юге региона - снежные заносы достигают полутора метров.

"К ликвидации последствий непогоды привлечены спасатели, полицейские, нацгвардейцы, пограничники.

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Вблизи села Удобное пограничники из автобусов эвакуировали 42 человека, в том числе 10 детей. С помощью снегохода на трассе Измаил-Рени спасатели освободили 6 человек. Отбуксировано более 500 автомобилей, в том числе 14 автобусов и 12 автомобилей экстренной помощи.

Оказана помощь 1624 лицам, в том числе 93 детям. С признаками переохлаждения к медикам обратились 6 человек", - говорится в сообщении.

В то же время в Николаевской области перекрыто движение на 10 участках дорог, заносы достигают 2 метров. Подразделения ГСЧС привлекались к ликвидации последствий непогоды 49 раз, 75 автомобилей отбуксировано, добавили в МВД.

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В Черкасской области вблизи города Каменка затруднено движение. Полицейские организовали движение транспорта в реверсном режиме, около 40 грузовых автомобилей остановлены на отстой. Спасатели развернули передвижные пункты обогрева.

На Кировоградщине вблизи села Великая Виска ликвидирована пробка, 30 грузовых автомобилей стоят на обочине. Отбуксировано 164 транспортных средства, 293 людям оказана помощь.

"Всего на территории Украины обесточены 2019 населенных пунктов в 16 областях, 1370 грузовых транспортных средств находятся в местах временного отстоя, отбуксировано 840 автомобилей.

Призываем водителей избегать поездок по регионам, где бушует непогода. В регионах работают Пункты Несокрушимости и передвижные пункты обогрева", - добавили в МВД.

Напомним:

Все больше дорог заметает снегом: больше всего снега на дорогах Одесской (70 - 200 см) и Николаевской (до 60 см), на севере Украины - 20 - 30 см, на западе и в центре - 10 см.

Экономическая правда