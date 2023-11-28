Не було світла з початку вторгнення: у селі на Харківщині частково відновили електропостачання

Фахівці Дергачівського району електричних мереж (РЕМ) АТ "Харківобленерго" під'єднали до мережі понад 50% точок обліку в деокупованому селі Малі Проходи, у якому не було світла від початку повномасштабного вторгнення.

Про це повідомив начальник Дергачівського РЕМ Володимир Климчук.

"Росіяни зайняли Малі Проходи вже о 5 ранку (24 лютого 2022 року - ІФ-У). Після довгої окупації тут залишилося багато вибухівки. Це і протитанкові міни, і міни "Лепесток". Розтяжки знаходили навіть на наших електроопорах", - зазначив він.

Напругу вже подано на одну з трьох підстанцій, що дало змогу заживити 235 точок обліку. Роботи з відновлення тут триватимуть ще кілька тижнів.

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Початку відновлення передував тривалий процес розмінування - протяжність високовольтної повітряної лінії, що живить село, становить 36 км.

Також зіграв свою роль значний рівень пошкоджень електромереж у Малих Проходах (до 50%). Фахівцям Дергачівського РЕМ прийшли на допомогу колеги з інших районів.