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В МВД рассказали, как сдать теоретический экзамен по вождению без обучения в автошколе

Четверг, 23 ноября 2023, 10:04 - Анастасия Дячкина

В Украине с 22 ноября можно сдавать теоретический экзамен для получения водительских прав без обязательной учебы в автошколе. Правительственное постановление вступило в силу.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел.

Для того чтобы сдать теоретический экзамен самостоятельно, нужно:

  • подготовиться, обратиться в сервисный центр и получить талон записи (с собой необходимо иметь паспорт, идентификационный номер и медицинскую справку);
  • сообщить администратору сервисного центра о самостоятельном освоении теоретического материала;
  • ответить на 20 вопросов за 20 минут (можно допустить две ошибки).
 
мвд

Стоимость сдачи теоретического экзамена – 13 грн. Если ошибок больше двух, следующая попытка будет возможна не ранее чем через 10 дней.

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После успешной сдачи теоретического экзамена следует обратиться в аккредитованное учебное заведение, чтобы начать практическое обучение.

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Напоминаем:

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Правительство на заседании 15 сентября внесло изменения в Положение о порядке выдачи водительских удостоверений и допуска граждан к управлению транспортными средствами и в Порядок государственной регистрации и снятия с учета транспортных средств.

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Экономическая правда
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