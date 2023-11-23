В МВД рассказали, как сдать теоретический экзамен по вождению без обучения в автошколе
В Украине с 22 ноября можно сдавать теоретический экзамен для получения водительских прав без обязательной учебы в автошколе. Правительственное постановление вступило в силу.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел.
Для того чтобы сдать теоретический экзамен самостоятельно, нужно:
- подготовиться, обратиться в сервисный центр и получить талон записи (с собой необходимо иметь паспорт, идентификационный номер и медицинскую справку);
- сообщить администратору сервисного центра о самостоятельном освоении теоретического материала;
- ответить на 20 вопросов за 20 минут (можно допустить две ошибки).
Стоимость сдачи теоретического экзамена – 13 грн. Если ошибок больше двух, следующая попытка будет возможна не ранее чем через 10 дней.
После успешной сдачи теоретического экзамена следует обратиться в аккредитованное учебное заведение, чтобы начать практическое обучение.
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Напоминаем:
Правительство на заседании 15 сентября внесло изменения в Положение о порядке выдачи водительских удостоверений и допуска граждан к управлению транспортными средствами и в Порядок государственной регистрации и снятия с учета транспортных средств.