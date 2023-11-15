Правительство изменило стоимость "красивых" номеров на авто

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Кабинет Министров принял изменения в два постановления, которыми актуализировал стоимость платных номерных знаков.

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Богдан Драпятый.

На основании анализа с использованием метода спроса и предложения платных номерных знаков на определенные цифровые комбинации для мопедов, прицепов, мотоциклов установили единую стоимость - 2000 грн.

С учетом высокого спроса и предложения изменили стоимость отдельных платных номерных знаков:

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0001, 0007 и 7777 – 80 000 грн

четыре одинаковых цифры (кроме 6666 и 7777) – 50 000 грн

последовательные комбинации цифр от 0002 до 0005, 0008 и 0009 – 50 000 грн

двух последовательных пар одинаковых цифр – 15 000 грн

из последовательных цифр 0123 и 1234 – 15 000 грн

начинаются с двух нулей, а следующие цифры не одинаковы – 10 000 грн.

Также учитывая низкий спрос и высокое предложение существенно снизили стоимость платных номерных знаков с цифрой "6", а именно:

цифр 0006 и 6666 – 10 000 грн;

из четырех цифр – двух последовательных пар одинаковых цифр, одна из которых 66 – 4000 грн;

из четырех цифр, три из которых 6 и расположены подряд - 4000 грн.

Обновленная стоимость платных номерных знаков указана без учета НДС и касается автомобилей и автобусов.

"Замечу, что платные цифровые комбинации номерных знаков выдаются исключительно по желанию личности. В то же время, подавляющее большинство номерных знаков (цифровых комбинаций) являются бесплатными", – подчеркнул чиновник.

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Стоимость платных номерных знаков была пересмотрена после введения опции онлайн выбора и бронирования номерных знаков через Электронный кабинет водителя. Менее чем через четыре месяца от внедрения этой опции ею воспользовались более 15 тысяч раз.

Замглавы МВД анонсировал, что следующим шагом будет доставка номерных знаков по почте и предоставление возможности субъектам хозяйствования производить номерные знаки установленного образца.

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