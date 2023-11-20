ВАКС заочно арестовал сына эксчиновника СНБО по делу о хищении в "Укроборонпроме"

Высший антикоррупционный суд заочно арестовал одного из подозреваемых по делу о нанесении входящей в сферу управления "Укроборонпрома" ДК "Укрспецэкспорт" убытков на почти 13 млн грн - близкого родственника бывшего первого заместителя секретаря СНБО.

Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Отмечается, что суд удовлетворил ходатайство детективов НАБУ, согласованное прокурором САП, и избрал указанному лицу меру пресечения в виде содержания под стражей.

После задержания подозреваемого и доставки к месту проведения досудебного расследования, следователь судья решит вопрос о применении этой меры пресечения.

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САП и НАБУ не указывают имени фигуранта, но по данным источников УП, речь идет об Игоре Гладковском.

Следствие установило, что бывший гендиректор ДК "Укрспецэкспорт" вступил в сговор с близким родственником того времени первого заместителя секретаря СНБО Украины с целью предоставления последнему неправомерной выгоды за счет средств ДК "Укрспецэкспорт" путем заключения договора о поставке оборудования.

В течение августа 2016 – февраля 2017 они обеспечили заключение и выполнение необходимых договоров между ДК "Укрспецэкспорт" и подконтрольным близкому родственнику обществом о закупке высотомеров для авиационной техники на общую сумму 14,4 млн грн. При этом разница между рыночной стоимостью товаров и ценой договора составила 12,9 млн грн.

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Эти действия привели к тому, что ДК "Укрспецэкспорт" получил убытки в размере 12,9 млн грн. В свою очередь близкий родственник бывшего чиновника СНБО Украины обогатился на этом более 170 тыс дол.

Экономическая правда