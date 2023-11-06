Бывший гендиректор "Укроборонпрома" запустил завод по производству брусчатки в США

Бывший генеральный директор "Укроборонпрома" Роман Романов, который возглавлял государственный концерн в 2014-2018 годах, основал завод по производству брусчатки в США.

Об этом пишет Forbes Украина.

"Неподалеку от лыжного курорта Поконо, в более чем 100 км от Нью-Йорка, четверо украинцев основали индустриальный парк Pocono Industrial. В июле на территории кластера заработал первый резидент - завод по производству брусчатки", - говорится в сообщении.

В 2021 году Роман Романов и его партнеры приобрели участок площадью 22 га на границе Пенсильвании и Нью-Йорка за 1,25 млн долларов. Участок привлекает тем, что неподалеку есть залежи щебня, который используется в производстве брусчатки.

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Стоимость проекта строительства завода Orange Pavers составляет 15 млн долл. В целом предприниматели инвестировали 3 млн долл собственных средств, еще 12 млн долл привлекли в Dime Bank по программе Small Business Administration.

Завод в Поконо производит 4800 кв. м брусчатки за смену. На первом этапе на заводе будет работать до 70 рабочих, а в будущем их количество увеличится до 250 человек.

Роман Романов в Orange Pavers отвечает за производственные процессы. Гендиректором завода является 37-летний Виктор Колесник, соучредитель Build Now NYC и Pennsylvania Properties.

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Также Евгений Лысый, у которого есть девелоперские проекты в США, занимается связями с органами власти, оформлением документации. И Евгений Чернецкий, основатель строительной компании "Контактинвест", в Orange Pavers занимается финансами.

Экономическая правда.