ВАКС заочно арештував сина експосадовця РНБО у справі про розкрадання в "Укроборонпромі"

Вищий антикорупційний суд заочно арештував одного з підозрюваних у справі щодо завдання ДК "Укрспецекспорт", що входить до сфери управління "Укроборонпрому", збитків на майже 13 млн грн - близького родича колишнього першого заступника секретаря РНБО.

Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Зазначається, що суд задовольнив клопотання детективів НАБУ, погоджене прокурором САП, та обрав указаній особі запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Після затримання підозрюваного та доставки до місця проведення досудового розслідування слідчий суддя вирішить питання про застосування цього запобіжного заходу.

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САП та НАБУ не вказують імені фігуранта, але за даними джерел УП, йдеться про Ігор Гладковського.

Слідство встановило, що колишній гендиректор ДК "Укрспецекспорт" вступив у змову із близьким родичем на той час першого заступника секретаря РНБО України з метою надання останньому неправомірної вигоди за рахунок коштів ДК "Укрспецекспорт", шляхом укладення договору про поставку обладнання.

Протягом серпня 2016 року – лютого 2017 року вони забезпечили укладення та виконання необхідних договорів між ДК "Укрспецекспорт" та підконтрольним близькому родичу товариством про закупівлю висотомірів для авіаційної техніки на загальну суму 14,4 млн грн. При цьому різниця між ринковою вартістю товарів та ціною договору склала 12,9 млн грн.

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Ці дії призвели до того, що ДК "Укрспецекспорт" отримав збитки у розмірі 12,9 млн грн. У свою чергу близький родич колишнього посадовця РНБО України збагатився на цьому на понад 170 тис дол.

Економічна правда