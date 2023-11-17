Кабмин утвердил финплан "Укроборонпрома" на 2024 год

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Кабинет министров на заседании 17 ноября утвердил финансовый план "Укроборонпрома" на 2024 год.

Об этом сообщил в Telegram министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин.

"Планируем существенный рост выручки, хорошую прибыль.

У нас есть примеры, когда за счет существенного увеличения объемов производства, цена на изделия "Укроборонпрома снизилась вдвое по сравнению с весной этого года. Но даже при этом, "Укроборонпром" наращивает прибыль. Так и должен работать государственный оборонный холдинг", - написал Камышин.

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При этом он не уточнил запланированных финансовых показателей концерна. Решение правительства пока не обнародовано на сайте Кабмина.

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Напоминаем:

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Акционерное общество "Украинская оборонная промышленность" возобновляет работу конкурсных комиссий для отбора кандидатов на руководящие должности.

В начале сентября "Украинская оборонная промышленность" (бывший концерн "Укроборонпром") представила стратегию предотвращения, выявления и противодействия коррупции на 2023-2024 годы.

Экономическая правда