США передали украинским общинам 22 мобильные котельни

Соединенные Штаты передали украинским общинам 22 мобильных котельных для прохождения зимы в условиях войны и готовят новые такие поставки.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщила посол США в Украине Бриджит Бринк.

Посол отметила, что эта помощь поможет украинским общинам пройти зиму в условиях атак по гражданской инфраструктуре.

Реклама:

"Мы передали 22 мобильных котельных, которые обеспечат теплом уязвимые общины в Черниговской, Одесской, Винницкой, Сумской и Донецкой областях. Дальше будет больше", - рассказала Бриджит Бринк.

Как сообщалось, на встрече руководителя Офиса президента с госсекретарем США в Вашингтоне говорилось, в том числе, об усилении защиты украинской критической инфраструктуры.

Литва в последнем пакете помощи для Украины вместе с оружием передала генераторы.

Реклама:

Европейская правда