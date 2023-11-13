ExxonMobil хочет стать ведущим поставщиком лития для электромобилей до 2030 года

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Крупнейшая западная нефтедобывающая компания, американская ExxonMobil, планирует начать производство лития в Арканзасе - впервые в новейшей истории нефтяной гигант инвестировал в крупный проект по добыче неископаемого топлива.

Об этом пишет Bloomberg.

По словам агентства, для ExxonMobil это знаменует выход на рынок ключевого компонента для производства литий-ионных аккумуляторов.

Так, Exxon приобрел почти 50 тыс га солончаков в Арканзасе и планирует с 2027 года получать литий методом прямой добычи (DLE, direct lithium extraction) - из залежей соленых вод.

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Проект сделает Exxon "ведущим поставщиком для электромобилей к 2030 году", обещают в компании.

"Exxon - одна из нескольких нефтегазовых компаний, которые стремятся расширить свою деятельность в сфере лития, что поможет закрепиться на быстрорастущем рынке накопителей энергии. Использование металла в батареях для электромобилей также поможет смягчить потери от ожидаемого сокращения спроса на бензин и дизельное топливо в течение следующих десятилетий", - пишет Bloomberg.

"Литий имеет важное значение для энергетического перехода, и ExxonMobil играет ведущую роль в прокладке пути к электрификации", - отметил президент подразделения низкоуглеродных решений Exxon Дэн Амманн.

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В этом году нефтяной гигант провел переговоры с Tesla, Ford Motor, Volkswagen и другими автопроизводителями, стремясь построить бизнес вокруг этого металла, писало в июле Bloomberg со ссылкой на источники.

Литий не является геологически дефицитным, как другие металлы для аккумуляторов - кобальт и никель, но добыча высококачественного металла в больших масштабах является серьезной проблемой. Главный исполнительный директор Exxon Даррен Вудс заявил, что добыча лития из соленой воды, такой как рапа, может быть дешевле и экологичнее, чем традиционный шахтный способ.

Хотя усилия находятся на ранней стадии, Exxon считает, что ее опыт в бурении и переработке жидкостей может дать компании конкурентное преимущество в получении лития из подземных залежей соленой воды. "Возможность добывать литий из месторождения Smackover Range в Арканзасе выглядит все более многообещающей", - сказал Вудс в прошлом месяце.

Спотовые цены на литий в этом году упали из-за замедления роста экономики в Китае и беспокойства относительно доступности электромобилей в США и Европе.

"Тем не менее, долгосрочная картина выглядит здоровой. BloombergNEF ожидает, что к концу десятилетия мировой спрос на литий вырастет почти в пять раз", - резюмирует агентство.

Экономическая правда