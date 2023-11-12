США пытаются помешать России контролировать мировой рынок СПГ - FT

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Правительство США планирует не допустить РФ стать одним из главных экспортеров сжиженного природного газа (СПГ), что может вызвать сбои на мировых энергетических рынках, которых Вашингтон до сих пор пытался избежать.

Об этом пишет Financial Times.

Отмечается, что страны ЕС продолжают импортировать российский СПГ, поскольку Москва уменьшила поставки трубопроводного газа на континент. До недавнего времени США пытались избегать перебоев в поставках, чтобы не усиливать давление на союзников, которые борются с дефицитом.

Однако в начале ноября госдепартамент США объявил о санкциях в отношении нового российского проекта "Арктик СПГ 2", фактически заблокировав страны Европы и Азии от покупки газа из этого поставщика, когда он начнет добычу в следующем году.

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"Хотя США и их союзники и раньше накладывали санкции на российские энергетические проекты в ответ на войну в Украине, стремясь лишить их финансирования и оборудования, это первый случай, когда санкции непосредственно коснулись поставок СПГ", - говорится в сообщении.

"Арктик СПГ 2", расположенный на Гиданском полуострове, позволит экспортировать газ как на европейский и азиатский рынок. "Арктик СПГ 2" должен стать третьим российским проектом по добыче сжиженного природного газа, что подкрепляет амбиции Кремля на роль ведущего экспортера в этой области.

При полной добыче на него будет приходиться 20% от запланированного РФ объема производства 100 млн тонн СПГ в год к 2030 году, что более чем втрое превышает объемы, которые страна экспортирует сейчас.

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"Арктик СПГ 2" возглавляет российская частная компания "Новатэк", которой принадлежит 60% акций. Другими акционерами являются французская TotalEnergies, две китайские государственные компании и японское совместное предприятие между торговым домом Mitsui & Co и поддерживаемой правительством Jogmec, каждая из которых владеет 10% акций.

Напомним:

Государственный департамент США во 2 ноября объявил о санкциях против десятков физических и юридических лиц России, направленных, среди прочего, на ее энергетические проекты, уклонение от санкций и военно-промышленный комплекс.

Экономическая правда.