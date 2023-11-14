США проверяют 100 судов из-за вероятных нарушений нефтяных санкций против РФ - СМИ

Министерство финансов США направило компаниям по управлению судами уведомления о 100 судах, которые подозревают в нарушении санкций Запада в отношении российской нефти.

Об этом сообщает Reuters, со ссылкой на источники в правительстве.

Отмечается, что письма от американского правительства получили компании, которые управляют судами примерно в 30 странах. Соответствующие действия являются крупнейшим шагом в своем роде со стороны США после введения лимита цен на нефть.

"Некоторые из судов, которые сейчас проверяются, участвовали в выгрузке российской нефти из тихоокеанского порта Козьмино, а другие загружались в порту Приморск в Финском заливе", – говорится в сообщении.

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Добавляется, что одной из компаний, которая получила запрос на информацию, была Beks Shipping, расположенная в Турции.

"Запросы на информацию являются обычным шагом в расследовании санкций и предназначены для сбора деталей, таких как информация о компаниях, которые зафрахтовали определенные суда и/или покупали нефть, которую они перевозили", - объясняет издание.

Напомним:

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Импорт российской нефти Urals в Турцию в ноябре достигнет рекордного уровня. В то же время трейдеры ожидают, что закупки нефти РФ другими основными покупателями, Индией и Китаем, останутся стабильными несмотря на меньшие запланированные нагрузки.