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США проверяют 100 судов из-за вероятных нарушений нефтяных санкций против РФ - СМИ

Вторник, 14 ноября 2023, 09:40 - Игорь Пилипив

Министерство финансов США направило компаниям по управлению судами уведомления о 100 судах, которые подозревают в нарушении санкций Запада в отношении российской нефти.

Об этом сообщает Reuters, со ссылкой на источники в правительстве.

Отмечается, что письма от американского правительства получили компании, которые управляют судами примерно в 30 странах.  Соответствующие действия являются крупнейшим шагом в своем роде со стороны США после введения лимита цен на нефть. 

"Некоторые из судов, которые сейчас проверяются, участвовали в выгрузке российской нефти из тихоокеанского порта Козьмино, а другие загружались в порту Приморск в Финском заливе", – говорится в сообщении. 

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Добавляется, что одной из компаний, которая получила запрос на информацию, была Beks Shipping, расположенная в Турции.

"Запросы на информацию являются обычным шагом в расследовании санкций и предназначены для сбора деталей, таких как информация о компаниях, которые зафрахтовали определенные суда и/или покупали нефть, которую они перевозили", - объясняет издание. 

Напомним:

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Импорт российской нефти Urals в Турцию в ноябре достигнет рекордного уровня. В то же время трейдеры ожидают, что закупки нефти РФ другими основными покупателями, Индией и Китаем, останутся стабильными несмотря на меньшие запланированные нагрузки.

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