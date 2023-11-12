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Австралия заявила о серьезных последствиях кибератаки на портового оператора

Воскресенье, 12 ноября 2023, 13:55 - Игорь Пилипив

Австралийское правительство сообщило, что кибератака на DP World Australia привела к серьезным проблемам и приостановке операций в портах нескольких штатов.

Об этом пишет Reuters. 

DP World Australia, которая управляет почти половиной товаров, ввозимых в страну и вывозимых из нее, заявила, что расследует возможные утечки данных, а также тестирует системы, имеющие решающее значение для восстановления нормальной работы и регулярного движения грузов.

В компании сообщили, что начиная с 10 ноября, операции на контейнерных терминалах в Мельбурне, Сиднее, Брисбене и Фримантли в Западной Австралии были остановлены из-за кибератаки.

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"Киберинцидент в DP World является серьезным и продолжается до сих пор", - заявила министр внутренних дел Клэр О'Нил.

В DP World пока не могут ответить, когда возобновится нормальная работа компании. Федеральная полиция Австралии заявила, что расследует инцидент, но отказалась предоставить подробности.

Поздно вечером 11 ноября национальный координатор по кибербезопасности Даррен Голди заявил, что "перебои", вероятно, продлятся несколько дней и повлияют на движение товаров в страну и из страны.

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В Азиатско-Тихоокеанском регионе, по данным DP World, работает более 7 000 человек, а ее порты и терминалы расположены в 18 местах.

Экономическая правда.

кибератака порты Австралия
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