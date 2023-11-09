Украина не остановила движение к портам Большой Одессы после удара россиянами по гражданскому судну

Движение судов в порты Большой Одессы по коридору, организованному Украиной в Черном море, продолжается как на выход, так и на вход, несмотря на удар россиянами 8 ноября противорадиолокационной ракетой Х-31П по гражданскому судну в одном из портов.

Об этом сообщает Минобновления Украины.

По состоянию на 9 ноября, 6 судов с 231 тыс тонн агропродукции на борту вышли из портов Большой Одессы и движутся в направлении Босфора.

Еще 5 судов ожидают захода в порты под загрузку.

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"Движение по коридору не прекращалось, несмотря на систематические атаки России на портовую инфраструктуру", - отметили в министерстве.

Подчеркивается, что с 8 августа 2023 года 91 судно экспортировало 3,3 млн тонн агро- и металлопродукции, 116 судов зашли под загрузку в порты Одесса, Черноморск и Южный.

"Силы обороны делают все возможное, чтобы противостоять атакам страны-агрессора на портовую инфраструктуру. Мир уже понял, что для страны-агрессора не существует принципов международного права и мы благодарны партнерам за поддержку средствами ПВО", - отмечается в сообщении.

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Напоминаем:

Вечером 8 ноября россияне нанесли удар противорадиолокационной ракетой Х-31П в направлении одного из портов Одесской области и попали в гражданское судно под флагом Либерии, погиб лоцман.