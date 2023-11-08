Россияне попали в гражданское судно, которое должно было экспортировать руду в Китай

Вечером 8 ноября россияне нанесли удар противорадиолокационной ракетой Х-31П в направлении одного из портов Одесщины и попали в гражданское судно под флагом Либерии, погиб лоцман.

Об этом сообщает пресс-служба ОК "Юг".

Ракета была выпущена из вражеского самолета тактической авиации в Черном море, судно на момент попадания заходило в порт.

В результате погиб лоцман - гражданин Украины, получил ранения работник порта и 3 члена экипажа - граждане Филлипин, одного из них госпитализировали.

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Вицепремьер по восстановлению - министр развития общин, территорий и инфраструктуры сообщил, что пораженное судно должно было перевозить железную руду в Китай.

Напомним, Россия в одностороннем порядке вышла по черноморской "зерновой инициативе" 17 июля, а после этого неоднократно атаковала портовую зерновую инфраструктуру.

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Позже Украина объявила временные коридоры в Черном море для торговых судов, следующих в и из украинских портов. Новым коридором удалось экспортировать не только зерно, но и другую продукцию, в том числе металлургическую.

Также Украина предусмотрела механизм компенсаций для владельцев судов в случае причинения вреда со стороны РФ - Порядок предоставления гарантий компенсации ущерба, причиненного в результате агрессии РФ, утвержденный постановлением Кабмина №548.

Это первый случай, когда судовладелец, вероятно, будет иметь право воспользоваться им и подать на компенсацию нанесенный ущерб.

Также стоит отметить, что работа коридора в Черном море может оказаться под угрозой, ведь это первый случай, когда Россия атаковала гражданское судно, двигавшееся к украинским портам.

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Экономическая правда