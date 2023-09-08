В Польше заявили, что украинское давление в отношении агроимпорта переходит границы

В МИД Польши назвали возможную жалобу Украины во Всемирную торговую организацию из-за ситуации с запретом импорта зерна элементом давления, который не будет эффективным.

Об этом сказал польский министр по делам ЕС Шимон Шинковский вель Сенк в эфире RMF FM, сообщает "Европейская правда".

Вель Сенка спросили о возможной жалобе Украины во Всемирную торговую организацию.

"Это угроза, и это еще один элемент давления с украинской стороны. Эти элементы иногда выходят за определенные рамки классической дипломатии со стороны Украины. Она использует средства дипломатического давления, иногда очень нестандартные, и выходит за определенные рамки", – сказал он.

Реклама:

По словам дипломата, польской стороне это не импонирует, потому что ее приоритет – защита польских фермеров, польских граждан.

"И такого рода жесты или угрозы нас не впечатляют, это просто элемент давления, но давления, которое не будет эффективным", – сказал Шинковский вель Сенк.

Он также повторил то, о чем политики партии власти "Право и справедливость" говорят уже несколько недель: после 15 сентября эмбарго на украинские товары не будет отменено.

Реклама:

"Иногда приходится использовать, если не хватает действий на уровне ЕС, элементы национальных действий, но мы боремся за то, чтобы решения принимались на уровне ЕС.

У нас есть сильные аргументы. Они представлены как министром сельского хозяйства, так и комиссаром Войцеховским на уровне Еврокомиссии, чтобы продолжить это решение (о сохранении блокады агроимпорта из Украины. – Ред.)", – сказал Шинковский вель Сенк.

Напоминаем:

Страны ЕС продолжают поиски решения, которое удовлетворило бы страны-соседки Украины и позволило бы дальше помогать Украине экспортировать зерновые в условиях, когда путь через Черное море почти перекрыт из-за российской блокады.

15 сентября Еврокомиссия должна отменить действие своего моратория на импорт украинской кукурузы, пшеницы, семян рапса и подсолнечника в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию.

Впрочем, по меньшей мере две страны, Польша и Венгрия, намерены в одностороннем порядке продлить действие запрета.

Украина настаивает, что одностороннее продление запрета нарушит правила общего рынка и Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС.

По информации СМИ, большинство стран ЕС против продления запрета агроимпорта из Украины.