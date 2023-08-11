На Закарпатье построят "сухой порт" для экпорта агропродукции в ЕС

В селе Горонда Закарпатской области планируется реализация проекта по строительству "сухого порта" для организации поставок украинской агропродукции в Италию.

Об этом сообщает издание "Бизнес.Район".

"Проект "Сухой порт" вблизи с. Горонда должен стать региональным хабом, предоставляющим интермодальную логистику и возможность хранения зерна, растительного масла и контейнеров", - указывается в сообщении.

Платформой для создания нового хаба станет "Страбичевский элеватор", который был введен в эксплуатацию в декабре 1985 г. и мог принимать до 82,5 тыс. тонн зерна. С 1999 года элеватор был законсервирован.

Реклама:

Отмечается, что для реализации проекта искали логистическую платформу, с географически удобным расположением, чтобы обязательно присутствовала широкая и узкая колея.

"У нас на Закарпатье узкие колеи есть в Чопе, Мукачево и станции Батево и Страбичево. Повсюду, кроме Страбичевской, уже работал частный бизнес. Поэтому мы решили восстановить нашу узкоколейку", – отметил председатель Горондовской громады Иван Туряница.

Благодаря перегрузочным возможностям из широкой колеи (1520 мм) на узкую (1435 мм), а также складским помещениям и контейнерным решениям проект улучшит поток украинского зерна и подсолнечного масла в Европейский Союз.

Реклама:

Под строительство "сухого порта" планируют выделить более 40 гектаров земли.

Также сообщается, что проект "Goronda Platform" будет реализовываться с участием итальянского бизнеса. Министр экономики Италии Адольфо Урсо объединил вокруг проекта итальянские бизнес-круги, где привлечены и железная дорога, и владельцы итальянских портов в Венеции, Вероне, Триесте. Министр предложил им присоединиться и стать одними из основателей этого терминала.

Напоминаем:

"Сухой порт" уже работает в Клевани на Ровенщине. Он является мультимодальным грузовым терминалом для разгрузки, перегрузки и хранения различных товаров в контейнерах, которые будет перевозить железная дорога.

"Порт" имеет собственные подъездные пути, оборудован современным оборудованием, огражден и обеспечен видеонаблюдением. Здесь есть грузовые машины, механизмы, краны и погрузчики.