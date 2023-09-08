На Хмельницкой АЭС прошла ротация экспертов МАГАТЭ

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В "Энергоатоме" заявили, что на Хмельницкой АЭС состоялась ротация экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) - это уже 12-я ротация постоянной миссии агентства.

Об этом сообщили в "Энергоатоме".

Отмечается, что двое представителей МАГАТЭ будут работать на станции в течение трех месяцев.

"В течение этого времени они будут осуществлять обходы и осмотры помещений и оборудования и проводить интервью с персоналом", - говорится в сообщении.

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В "Энергоатоме" напомнили, что эксперты МАГАТЭ работают на всех действующих украинских атомных станциях в ответ на официальный запрос правительства Украины. На временно оккупированной Запорожской АЭС постоянная миссия агентства появилась в сентябре 2022 года.

Экономическая правда