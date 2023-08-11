Из-за действий оккупантов на 4 энергоблоке ЗАЭС произошел инцидент с утечкой воды из первого контура во второй

В результате вывода 4-го энергоблока оккупированной ЗАЭС в "горячее" состояние в нарушение условий лицензии и требований "Энергоатома" произошел инцидент с утечкой воды из первого контура реактора во второй. Радиологического выброса в окружающую среду не было.

Об этом заявили в "Энергоатоме".

"Это произошло из-за нарушения целостности третьего парогенератора, расположенного в герметичной оболочке блока. Поэтому оккупационное руководство начало перевод 4-го энергоблока ЗАЭС в состояние "холодный останов".

В то же время в течение следующих трех дней захватчики переведут 6-й энергоблок ЗАЭС в "горячий останов", что является очередным нарушением условий лицензии и требований "Энергоатома", - говорится в заявлении госкомпании.

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"Некомпетентное нелегитимное "руководство" ЗАЭС от Росатома последовательно выводит блоки захваченной станции из строя.

И это преступление с умышленным повреждением оборудования 4-го энергоблока, которое привело к нарушению целостности уже трех из пяти имеющихся физических барьеров на пути распространения радиации, утечке потенциально радиоактивной воды первого контура за установленные пределы, повреждению дорогостоящего оборудования первого контура, будет расследовано", - заявил президент "Энергоатома" Петр Котин.

По его словам, все причастные к инциденту, кто продолжает выполнять приказы "Росатома" и доводит до критического состояния оборудование всех энергоблоков Запорожской АЭС, после деоккупации станции будут выявлены и привлечены к ответственности.

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Котин добавил, что высоковольтную линию связи 750 кВ отремонтировали - и ЗАЭС была подключена к основной линии питания 10 августа в 19:02.

Линия 750 кВ ЗАЭС - Днепровская, которая является основной для питания временно оккупированной Запорожской АЭС, была повреждена ночью 10 августа. После этого станцию пришлось переключить на единственную доступную резервную линию 330 кВ, отключение которой грозило потерей внешнего питания - блэкаутом.

Напомним:

Сообщалось, что оккупанты переведут четвертый энергоблок Запорожской атомной станции в холодный режим из-за выявленного технического нарушения, однако при этом планируют запустить в горячий режим шестой блок станции.

Экономическая правда