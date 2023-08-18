"Энергоатом" закроет долги перед поставщиками электроэнергии. Почему это важно?

На засіданні Комітету ВРУ з питань енергетики та житлово-комунальних послуг НАЕК "Енергоатом" підтвердив, що зможе повністю компенсувати постачальникам різницю у вартості електроенергії, що постачається населенню за механізмом ПСО, починаючи з вересня.

Додатково до кінця цього року має бути погашена заборгованість, що виникла у 2023 році, а це 17 млрд грн.

Я щиро радий такому рішенню. Це означає, що ми — постачальні компанії YASNO та інші постачальники — зможемо покрити свої борги за електроенергію тому ж "Енергоатому", за передачу електроенергії "Укренерго", а також перед операторами систем розподілу. А отже вони зможуть ще більш активно включитися у відновлення енергосистеми.

Звідки взявся цей борг?

З 2019 року в Україні триває реформа ринку електроенергії. Через процес анбандлінгу в Україні запрацювали окремо постачальники електроенергії та оператори системи розподілу. Бізнес-клієнти отримали можливість вільно обирати постачальника та купувати електроенергію за ринковою ціною.

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Ціна ж електроенергії для населення досі визначається державою та є нижчою за ринкову. Побутових споживачів світлом забезпечують постачальники універсальних послуг (ПУПи), яких по одному на область/місто Київ призначає держава.

Це частина механізму, який називається Public Service Obligations (ПСО), або покладення спеціальних обов’язків на учасників ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії.

В межах ПСО постачальники універсальних послуг закуповують електроенергію для населення на ринку, сплачують тарифи на розподіл та передачу. Загальні витрати таким чином становлять на сьогодні близько 6 грн за кВт*год, а встановлена державою ціна для побутових споживачів - 2,64 грн.

Різницю в ціні постачальникам зобов’язалася покривати держава за рахунок коштів генеруючих компаній "Енергоатом" та "Укргідроенерго" через підприємство "Гарантований покупець".

Такий механізм дає можливість:

а) населенню – отримувати електроенергію за доступним тарифом;

б) постачальникам – отримувати кошти, необхідні для покриття витрат на купівлю електроенергії та сплату вартості послуг з її транспортування мережами.

З початку війни державна генерація почала формувати борги перед "Гарантованим покупцем", а той у свою чергу – перед ПУПами. Одна з причин — це зупинка Запорізької АЕС, яка складала 40% потужності всієї атомної генерації України.

Ще одна — падіння рівня споживання на 30% промисловістю, середнім та малим бізнесом. Відповідно, скоротилися об’єми генерації та продажу електроенергії і насамкінець – прибуток "Енергоатому".

Ця заборгованість почала формувати іншу: ПУПів перед мережами за їхні послуги із передачі та розподілу електроенергії. А також перед державною генерацією – за електроенергію, яку вони постачають населенню. Коло замкнулося.

Зараз накопичений борг "ГарПока" перед постачальниками становить майже 26 млрд грн.

На вчорашньому комітеті обговорювали підготовку енергосистеми до зими і в контексті цього — підвищення тарифу на електроенергію для населення, яке відбулося 1 червня 2023 року.

За словами представників "Енергоатому", зміна тарифу для населення, зміна "прайс кепів" та вихід з ремонтів енергоблоків АЕС надасть змогу підприємству розрахуватися з боргами по ПСО.

Я дуже радий конструктивному розв’язанню цієї проблеми, бо це вплине на всю енергогалузь. Також вдячний комітету, який зголосився проконтролювати цю процедуру. Завдяки таким діям енергосистема має шанс краще підготуватися до зими.